嘉義八旬翁迷途台南山區 車陷白堊土丘一晝夜

家住嘉義番路鄉80歲林姓老翁獨自駕車外出一天一夜音訊全無，家屬昨天向嘉義警方報警協尋，台南新化分局接獲轉報，動員警民及消防協尋，在山區產業道路發現他意識不清，連人帶車深陷白堊土丘，進退不得險象環生，還好及時發現協助脫困。

新化分局表示，昨天下午接獲嘉義縣警察局轉報該車最後行蹤出現崗林山區，距日落僅約剩1小時，因入夜後搜尋難度將大增，隨即通報轄區動員警、民力，與時間拔河搜尋。轄區左鎮所所長黃文彬依對當地路況瞭解及搜尋經驗研判可能發生地點，不久在崗林里車仁溝農路旁發現受困老人。

老人表示，7日上午由番路鄉家中獨自駕車出門前往旗山，不知何故進入左鎮山區後即迷失方向，因不熟悉路況，車子深陷白堊土丘，進退不得，驚慌之餘不知身在何處，在山區度過漫長的一夜。

警方表示，老人發現時已意識不清，護送至左鎮分駐所休安置，黃文彬協助聯繫機具「山貓」及吊車到場整地開路，順利移置陷入土丘車輛，老人妻子接獲通知趕到左鎮分駐所，老夫老妻團聚場面溫馨感人，並對警方的熱心協助萬分感激。