成功嶺新兵入伍不到1月猝逝 檢察官為求謹慎下周將解剖

23歲談姓新兵剛入伍赴台中成功嶺受訓不到1個月，7日一早卻驚傳在寢室猝死，同袍見他怎麼叫都叫不醒才驚覺沒了呼吸心跳，軍方當天已經報警台中地檢署相驗完畢，檢方考量，因談男從外觀無法確認死因，將排定於下周二解剖。

據了解，檢方7日已經就談男相驗完畢，由於談外觀上並無可疑傷勢，也難以判定出致命傷或因疾病死亡，加上談年僅23歲相當年輕，當日外勤檢察官為求謹慎，已排定下周二解剖遺體，並進一步釐清確切死因。