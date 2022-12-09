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成功嶺新兵入伍不到1月猝逝 檢察官為求謹慎下周將解剖
23歲談姓新兵剛入伍赴台中成功嶺受訓不到1個月，7日一早卻驚傳在寢室猝死，同袍見他怎麼叫都叫不醒才驚覺沒了呼吸心跳，軍方當天已經報警台中地檢署相驗完畢，檢方考量，因談男從外觀無法確認死因，將排定於下周二解剖。
據了解，檢方7日已經就談男相驗完畢，由於談外觀上並無可疑傷勢，也難以判定出致命傷或因疾病死亡，加上談年僅23歲相當年輕，當日外勤檢察官為求謹慎，已排定下周二解剖遺體，並進一步釐清確切死因。
談男11月10日到成功嶺新訓中心受訓，原本預計12月15日下部隊，受訓期間沒有異狀，也未聽聞有身體不適，因同袍7日上午5時50分起床發現談叫不醒，就近才驚覺他已無呼吸、心跳，立即送往附近的烏日林新醫院急救，但仍宣告不治。
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