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新北三重社區大樓女子墜樓沒留遺書 警排除他殺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃女不知何因素，今天上午墜落其三重區住處社區中庭，當場死亡。記者曾伯愷／翻攝
黃女不知何因素，今天上午墜落其三重區住處社區中庭，當場死亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區黃姓女子，今天上午，被保全發現人倒臥住處社區中庭明顯死亡。警方到場調閱監視器畫面，發現黃女是從頂樓處墜落，經現場勘驗沒有打鬥跡象，黃女全身沒有穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，朝自殺方向偵辦。

據了解，黃姓女子（26歲）疑患有憂鬱症，本來從事清潔相關工作，去年因故失業，一年來求職不順，個性變得鬱鬱寡歡。日前他頻向家人透露有輕生念頭，家人給予安撫勸慰，怎料，今天上午竟墜樓身亡。

經調查，今天上午近9時許，新北市三重區中正北路某社區大樓保全員，發現其社區中庭，有女子倒臥在內，趕緊通報救護人員到場，經檢視黃女明顯死亡無需送醫。由於女子身上沒有證件，保全員不識黃女身分，經警逐樓查訪，找到黃女母親指認當場淚崩。

經警調閱監視器畫面，發現黃女於上午近9時左右，獨自搭乘電梯直上頂樓，不久便墜落一樓中庭當場死亡，警方勘驗現場沒有打鬥跡象，黃女身上沒有穿刺性傷口，排除有他殺嫌疑。詢問黃母，黃女最近並未與家人吵架，也沒有遭到詐騙情況。只是她因失業，近來頻向家人表達輕生念頭，黃女沒留遺書，家屬對死因沒有疑異，朝自殺方向偵辦。

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