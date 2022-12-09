苗栗養雞場疑電線走火 撲滅後清點出「1000隻燻雞」

苗栗縣西湖鄉四湖村康榔埔一處養雞場，今天上午10點左右一棟雞舍發生火警，縣消防局通報西湖、後龍及通霄合力出勤，出動4輛水車、消防人員13名，前往現場搶救，火勢順利撲滅後，經清點約有1000隻大小雞隻被燻死。

現場指揮官洪嘉佑表示，現場無人受傷，養雞場7棟雞舍僅燃燒1棟，疑似上方大型換氣風扇處開始燃燒，研判是機具過熱引發電線走火，帆布、雜物有明火，而地面多是乾燥作用的穀糠，悶燒濃煙較大，有2棟雞舍受波及；場主稱養了4000隻肉雞，被燒死約1000隻，損失還要再估算。 火勢撲滅後，經清點後約有500隻小雞被熏死。圖／苗栗縣消防局提供 該養雞場疑電線走火引發濃煙，清點後約有1000隻雞被熏死。圖／苗栗縣消防局提供 雞舍內許多肉雞被熏死，連白羽毛都被熏黑。圖／苗栗縣消防局提供