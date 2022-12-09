偏遠保安林邊設置瓦斯鋼瓶存放倉庫 苗消防局查緝開單

現場清點共儲放294瓶瓦斯鋼瓶，共計7372公斤瓦斯，以違反消防法等法規對業者開出2-10萬元舉發單。圖／苗栗縣消防局提供 苗栗縣消防局第二大隊竹南分隊昨中午出勤至轄內保安林邊查察瓦斯鋼瓶儲存場所，現場為簡陋1層鋼筋混泥土建築物，面積約60平方公尺，裡面置放294瓶瓦斯鋼瓶，共計儲放7372公斤瓦斯，以違反消防法等法規對業者開出2-10萬元舉發單。

消防人員在現場清點瓦斯鋼瓶數量時，發現1支4公斤重的瓦斯桶已逾期(容器未依規定送檢驗機構檢驗)，再開1張舉發單。

大隊長曹春風表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈，可依「消防法第15條」及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第79條規定開罰，消防同仁也將持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保民眾居家安全。