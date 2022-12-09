與輕軌擦撞機車騎士恢復生命跡象 送高雄長庚插管治療中

李姓騎士今早疑違規右轉，與行經路口的高雄輕軌列車撞到，昏迷送醫，目前插管治療中。圖／高捷公司提供

高雄輕軌列車今天上午再出車禍，是今年第13起，南行列車經過高雄市凱旋路與二聖路口平交道，遭1輛機車撞上，李姓機車騎士頭部受創深度昏迷，送民生醫院急救後再轉送高雄長庚，恢復生命跡象，因顱內出血，正插管治療中。

今天上午近8點，高雄輕軌列車經過高雄市凱旋路與二聖路口，59歲李姓男子騎機車疑右轉時撞及同向輕軌列車，倒下後頭部受創，當場昏迷，一度無生命跡象，被就近送往市立民生醫院急救。

民生醫院表示，病人後來恢復心跳，但昏迷指數3、有顱內出血和氣胸的狀況，約10點55轉到高雄長庚繼續治療，目前插管中。，

高捷公司表示，今早7點58輕軌列車在C37與C36站間下行方向，行經二聖路口時遭機車碰撞，司機員緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約20人均沒有受傷，清車後引導至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。受傷機車騎士則於8點10分送往民生醫院。

這起事故初判機車騎士在二聖路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉，以致擦撞行駛中的輕軌列車左側，事故處理期間， C32至C35採單線雙向，C35至C37採接駁車作業。經警方鑑識完畢移動事故車後，全線列車已於8點25分恢復正常運轉。