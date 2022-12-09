詐騙集團謊稱同鄉又背得出地名 陸籍婦積蓄險泡湯

桃園一名呂姓大陸籍婦人在網路結交自稱同鄉的男子「理查」，因對方每天噓寒問暖，漸漸心生好感，昨天聽聞對方急需用錢替女兒治病，旋即跑到銀行要匯款，所幸行員察覺有異，通報警方，才成功阻止一樁網路交友詐欺。

警方指出，呂婦因為「理查」自稱同鄉，又說得出家鄉附近地名，所以信以為真。後來，「理查」每天噓寒問暖，很會哄呂婦開心，因此「理查」一說需要用錢，呂婦也沒有懷疑。