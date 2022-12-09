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詐騙集團謊稱同鄉又背得出地名 陸籍婦積蓄險泡湯

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名呂姓大陸籍婦人在網路結交自稱同鄉的男子「理查」，因對方每天噓寒問暖，漸漸心生好感，昨天聽聞對方急需用錢替女兒治病，旋即跑到銀行要匯款，所幸行員察覺有異，通報警方，才成功阻止一樁網路交友詐欺

警方指出，呂婦因為「理查」自稱同鄉，又說得出家鄉附近地名，所以信以為真。後來，「理查」每天噓寒問暖，很會哄呂婦開心，因此「理查」一說需要用錢，呂婦也沒有懷疑。

警方表示，呂婦之所以會被察覺異狀，主要是對匯款方式不熟悉，其因為對方要求用比特幣支付轉帳，弄得暈頭轉向，後來又要匯款到境外帳戶，才引起行員注意。員警到場時，呂婦對匯款對象基本資料含糊不清，僅不停催促盡快辦理，最後翻出相關新聞案例，才打消她匯款念頭。

呂姓大陸籍婦人（右）誤信詐騙集團是同鄉，急著匯款給對方，經員警出示相關詐騙新聞，才放棄匯款念頭。圖／警方提供
呂姓大陸籍婦人（右）誤信詐騙集團是同鄉，急著匯款給對方，經員警出示相關詐騙新聞，才放棄匯款念頭。圖／警方提供

比特幣 詐欺

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