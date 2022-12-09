台74線塞車…獨駕婦內急引發恐慌症 警即刻救援

台中市太平區61歲盧姓女子獨自開車行經台74中彰快速道路返家途中，因內急遇下班交通尖峰時段，在37.1k處時恐慌症發作，無法繼續駕車，她車停路肩，打110向警方求助，後經警車引導，才順利開車下大里匝道，解除這場驚魂記。

台中市警局霧峰分局四德派出所員警吳政欣、白唯人日前晚間巡邏獲報，盧女開車行經台74中彰快速道路途中恐慌症發作，呼吸急促且情緒焦慮急躁，無法安全駕車，立即停靠在路肩處，當下不知所措，一時間也找不親友即時提供救助，於是打110請求警方協助，警方獲報後立即到場，發現一輛白色轎車停靠在37.1k路肩處。

據了解，盧女因內急需要上廁，遇下班時段車流量大，引起恐慌症發作，車停路肩待援，盧女表態，不用消防隊救護車協助送醫，並表示她的車不代駕。

警方表示，考量盧女安全，經溝通協調後，由警車引導盧女開車，使盧女有安全感不會慌張，順利安全引導下就近的大里匝道，並讓盧女先在附近的池王宮暫做休息，待盧女情緒緩和後再自行返家，盧女不斷的向警方、消防員頻頻點頭致謝，熱心員警也提醒盧女不要勉強自己開車上路，可請家屬協助。