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澎湖老翁撿水桶身陷10公尺深古井 消防架梯救援脫困
真驚險！澎湖縣湖西鄉93歲吳姓老翁，今天上午近8時許，為撿拾掉落古井的水桶，獨自爬下10公尺深的古井後，因體力不繼無法爬出受困，鄰居聽聞呼救聲打119求救，救難人員在井中架雙節梯並加掛長梯，下入井中，將吳翁救出脫困，幸無大礙。
澎湖縣消防局指出，今天上午7時59分許，接獲民眾報案指稱，湖西鄉南寮村大廟後方有民眾跌落井中，請求派員前往救援。消防局獲報後，立即派遣湖西分隊3車5人前往搶救，由小隊長許芳雄指揮搶救。
消防救護人員抵達現場後，發現93歲的吳姓老翁，為撿水筒自行爬下古井，因體力不繼無力爬出而受困。救難人員發現吳翁站在約有10公尺深的古井中，井水水深約達吳翁腰部。
救難人員當下對著古井裡的吳翁喊問吳翁狀況，他均可回答後，隨即於井中架設雙節梯加掛梯，由小隊長許芳雄進入井中，戒護吳翁安全後，2人一同爬梯至地面，8時24分許，順利協助吳翁脫困。
由於吳翁意識清醒，未受傷也無身體不適情形，讓吳翁家人和民眾結束一場虛驚。
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