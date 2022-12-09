彰化平房火災 羊雞鴿兔狗救出、1隻兔子喪生

彰化和美中正路一處民宅上午8點多發生火警，消防人員救出好幾隻動物。圖／讀者提供 彰化和美中正路一處民宅上午8點多發生火警，屋內廚房冒出白煙，嚇壞附近民眾，消防人員獲報出動救援，原以為屋主在屋內，卻沒看到人，相當緊張，幸好後來聯繫上屋主，他剛好外出，而屋內2隻羊、5隻雞、5隻鴿子和1兔子幸好被救出，但其中有1兔子不幸喪生。

消防局指出，因是平房火災出動6個分隊前往搶救，消防人員到達時發現廚房冒出白煙，因地點位在市區，周邊房密集，立即佈水線滅火，同步進屋搜索有無人員受困，屋主當時外出，沒有人員受困。