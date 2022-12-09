2女抱走超萌黑貓以為沒人養 遭飼主指控偷竊被函送

高雄22歲楊姓女子與21歲高姓女子，日前誤將楠梓某機車行未關籠飼養的黑貓抱走，還送到寵物醫院檢查確認沒晶片後，帶回家飼養近兩個月，未料事後，遭飼主指控「偷貓」，警循線找到兩人，雖兩人都堅稱沒有偷，但行為明顯觸法，警詢後，將楊女與高女依竊盜罪函送。

楠梓警分局楠梓派出所今年10月中旬，接獲旗楠路上的某間機車行業者報案稱，飼養的貓遭不明人士抱走，還說案發當晚有接到電話詢問該貓咪是否有人飼養。

盡管飼主表明，貓有人養且有戴項圈，要求將牠放回原處，未料過了好幾天，仍不見愛貓蹤影，且回撥同一個號碼都無人回應，因此才會到報案向警方請求協助。

飼主還說，遭竊的貓名字叫哈士奇，由機車行飼養，毛色是黑色，品種為米克斯的母貓，因個性親人長得可愛，平時不會關籠飼養。

警方獲報展開調查，發現楊女與高女當天在附近逗留，然後將貓抱走，過程中，兩人還把牠帶到動物醫院檢查無晶片，並租寵物籠後就騎車離開。

警方認定，楊女與高女涉有重嫌，並通知人到案說明，兩人於12月6日到案，異口同聲辯稱，不知貓有人養，還以為是流浪貓，又沒有找出晶片，出於愛貓心切才會牠帶回家養，更強調不是刻意要偷。