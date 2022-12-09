龜山廂型車翻覆堵林口通勤車流 竟是酒駕釀禍

桃園市龜山區忠義路一段今天上午7時許傳廂型車翻覆，報案民眾與處理員警乍看以為是天雨路滑失控導致，結果一查竟是酒駕，酒測值還高達1.27，高得驚人。記者陳俊智／翻攝 桃園市龜山區忠義路一段今天上午7時許發生廂型車自撞安全島翻車事故，一度造成龜山往林口上班車流回堵，行經事故地點的用路人見狀以為天雨路滑失控導致，但警方調查肇事原因竟是酒駕，且酒測值高達1.27。

警方調查，廂型車駕駛是27歲的潘姓男子，今天上午準備到林口工地上班，結果在忠義路一段870號前失控撞上安全島，整輛車左傾翻覆，所幸人無大礙，僅手腳擦挫傷，最後是從後車廂門脫困。事故一度造成龜山往林口方向車流回堵，但狀況在一小時左右就排除。

由於近日陰雨不斷，報案路人與處理事故員警一度以為是天候不佳導致車輛打滑失控，但員警盤查潘男時聞到濃濃酒味，酒測值高的驚人，旋即將他逮捕，警詢後將依公共危險罪移送法辦。

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