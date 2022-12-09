聽新聞
test
0:00 / 0:00
假日無處存！屏東泰武鄉村民娶媳婦收60萬禮金 請警方暫保管
屏東縣泰武鄉佳平村劉姓村民辦喜事娶媳婦，在一旁社區活動中心辦喜事娶媳婦，因為收禮金賀禮，因為適逢周末假日，金融機構均未營業，如何保管禮金成了最大課題，突然想到一旁就有派出所，將收到禮金60萬元請警方暫時保管。
泰武分駐所長黃文祺、警員何主恩日前在所服勤時，遇劉姓民眾前來分駐所請求幫忙，劉男家中辦喜事娶媳婦，選在泰武分駐所旁的社區活動中心設宴請客，參加喜宴的親朋好友眾多，收了不少禮金賀禮。因適逢周末假日，金融機構均未營業，如何保管禮金成了最大課題。
劉姓村民突然想到喜宴會場隔壁就是泰武分駐所，請到分駐所尋求員警幫忙，警方得知後義不容辭給予協助，請劉男將禮金親自黏貼封存，再交由警方代為保管，待金融機構營業時再將禮金領回。劉姓村民這時才鬆了口氣，放心地繼續接待赴宴賓客，感謝警方熱心協助，並代為保管禮金，大讚人民保母實在揪感心。
當天共保管禮金60萬元、512個紅包。內埔警分局長莊順智表示，警察工作有維護治安、打擊犯罪、維持交通秩序及守護人民安全等職責，針對「為民服務」方面，員警親力親為，盡心為民眾解決問題，增進警民良好互動關係，提升警察親民正面形象。並提醒民眾喜宴禮金額度較龐大，應妥善保管，以防遺失或遭宵小覬覦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言