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假日無處存！屏東泰武鄉村民娶媳婦收60萬禮金 請警方暫保管

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

警方協助保管禮金。記者劉星君/翻攝
警方協助保管禮金。記者劉星君/翻攝
屏東縣泰武鄉佳平村劉姓村民辦喜事娶媳婦，在一旁社區活動中心辦喜事娶媳婦，因為收禮金賀禮，因為適逢周末假日，金融機構均未營業，如何保管禮金成了最大課題，突然想到一旁就有派出所，將收到禮金60萬元請警方暫時保管。

泰武分駐所長黃文祺、警員何主恩日前在所服勤時，遇劉姓民眾前來分駐所請求幫忙，劉男家中辦喜事娶媳婦，選在泰武分駐所旁的社區活動中心設宴請客，參加喜宴的親朋好友眾多，收了不少禮金賀禮。因適逢周末假日，金融機構均未營業，如何保管禮金成了最大課題。

劉姓村民突然想到喜宴會場隔壁就是泰武分駐所，請到分駐所尋求員警幫忙，警方得知後義不容辭給予協助，請劉男將禮金親自黏貼封存，再交由警方代為保管，待金融機構營業時再將禮金領回。劉姓村民這時才鬆了口氣，放心地繼續接待赴宴賓客，感謝警方熱心協助，並代為保管禮金，大讚人民保母實在揪感心。

當天共保管禮金60萬元、512個紅包。內埔警分局長莊順智表示，警察工作有維護治安、打擊犯罪、維持交通秩序及守護人民安全等職責，針對「為民服務」方面，員警親力親為，盡心為民眾解決問題，增進警民良好互動關係，提升警察親民正面形象。並提醒民眾喜宴禮金額度較龐大，應妥善保管，以防遺失或遭宵小覬覦。

警方協助保管禮金。記者劉星君/翻攝
警方協助保管禮金。記者劉星君/翻攝

喜宴 警察

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