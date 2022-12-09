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7旬翁西子灣晨泳往外海游 體力不支攀附消波塊獲救
72歲葉姓老翁今天上午7時43分許，和妻子及早泳會成員在高市西子灣附近沙灘下水後，葉下水後卻離開眾人，往外海游，同隊友人報案，警消和海巡人員搜尋所幸半小時後，在燈塔下方找到，氣力游盡的葉翁攀附在消波塊，將他救起，人平安無事。
鼓山警分局警方今天上午7時43分許，接獲民眾報案，指有人晨泳游到外海不見蹤影，警方、消防救難人員和海巡署人員同步抵達現場。
警方詢問現場報案民眾，得知72歲的葉姓老翁和妻子是早泳會成員，今天上午夫妻倆和早泳會成員在西子灣附近沙灘下水，但葉翁離隊後，一直往外海游去，其他成員頻和葉翁要往回游，但不久即見葉消失蹤影。
救難人員在現場展開搜尋，所幸在8時25分許，發現體力用盡的葉翁人在燈塔下方，攀附在消波塊上，等待救援，經眾人合力將他拉上岸後，未大礙，未送醫，結束一場虛驚。
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