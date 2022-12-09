就愛打Switch 男子5度攜狗行竊遊戲卡被鎖定落網

店家12月初發現物品短少報案，經員警仔細查看店家監視器資料逐一過濾，發現古姓男子涉有重嫌。圖／讀者提供 台南40歲古姓男子熱愛Switch遊戲，10月下旬多次騎乘機車前來中西區民族路2家遊戲休閒館專賣店，涉徒手竊取遊戲卡、遊戲手把等物品，店家12月初清點後發現物品短缺而報警，以車追人，昨天下午將他帶回調查。據統計，他前後5次行竊，竊得7片遊戲卡及遊戲手把逾上萬元。

警方調查，古男工作之餘喜好打遊戲機，竟多次騎乘機車跑了近30公里，多次至市區民族路段2家遊戲專賣店，行竊任天堂Switch遊戲卡及遊戲用手把等。店家12月初發現物品短少報案，經員警仔細查看店家監視器資料逐一過濾，發現他涉有重嫌，且他騎機車，總是載著黃狗陪同，警方沿線以車追查鎖定其身分。

古男10月下旬多次騎乘機車到民族路2家遊戲休閒館專賣店，趁人多之際徒手竊取遊戲卡、遊戲手把等物後，藏在衣物或口袋內，並趁店員未注意而未結帳離開。案經店家清點後發現物品短缺，12月初至市警二分局博愛派出所報案。