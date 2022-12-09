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申請紓困帳戶卻多了275萬 他被假網站「釣魚」成詐欺嫌犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓男子申請紓困帳戶卻平白多了275萬4000，警方查出他被假衛福部網站「釣魚」，成人頭戶嫌犯，有11人受害。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市李姓男子申請紓困帳戶卻平白多了275萬4000，警方查出他被假衛福部網站「釣魚」，成人頭戶嫌犯，有11人受害。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市無業李姓男子，接獲衛福部線上申請紓困補助方案網址，未經查證，即輸入個資、銀行住戶資料，結果帳戶平白多了275萬4000元，接到銀行通知自己帳戶被警示，才知是假網址，有11人遭詐匯入他的帳戶，還被警方依詐欺罪嫌函送法辦。

左營警分局警方指出，50歲李姓男子今年5月初，手機接獲線上代辦衛福部申請紓困補助方案的網址簡訊，李男因當時沒工作，未經查證，即點入該網址，並依照指示輸入個資、銀行帳戶等資料。

李男後來接到銀行通知，他的帳戶共有11人陸續匯款至他的帳戶，總計匯入275萬4000元，其中有被害人報警，因此帳戶已被列為警示帳戶。

李男不僅未成功申請到紓困金，反而變成詐欺集團利用的人頭戶，警方根據被害人報案的資料，展開清查，約談李男，發現李男申請紓困網址是詐騙集團製作的「釣魚」網站，騙取李男個資及帳戶資料後，再將他戶頭匯款層層轉帳，讓李背了黑鍋。

李男前天經警方通知到案，李男對於自己未經查證假網站資訊、任意輸入個資的後果十分懊悔，警詢後被依詐欺罪函送法辦，警方持續追查該詐騙集團金流及幕後詐欺集團。

詐騙集團製作假的衛福部網址，釣到申請紓困的李姓男子個資和帳戶，將11個遭詐騙的民眾匯入的275萬4000元轉走。記者石秀華／翻攝
詐騙集團製作假的衛福部網址，釣到申請紓困的李姓男子個資和帳戶，將11個遭詐騙的民眾匯入的275萬4000元轉走。記者石秀華／翻攝

詐欺 個資 詐騙集團

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