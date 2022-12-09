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機車疑要右轉撞上高雄輕軌列車 騎士頭部受創命危
高雄輕軌列車今天上午出車禍，南行列車經過高雄市凱旋路與二聖路口平交道，遭1輛機車撞上，機車騎士頭部受創深度昏迷，送醫急救，路口因而塞車，確實肇事原因仍待警方調查。
今天上午近8點，高雄輕軌列車經過高雄市凱旋路與二聖路口，李姓男子（59歲）騎機車與列車的行進同向，李姓騎士疑要右轉，卻一時沒注意右側輕軌列車正要通過路口，機車撞上輕軌列車後倒下，他頭部受創，到場昏迷。
輕軌列車出車禍後立即停車，警、消據報趕赴車禍現場處理，路口因而塞車，警方也趕緊疏導交通。
李姓男子經救護車送民生醫院，無生命跡象，因顱內出血，經轉送高雄長庚醫院，恢復生命跡象，正插管治療，確實肇事原因由警方調查。
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