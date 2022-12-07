高雄前鎮暗夜火警 女子到男友家過夜遭濃煙嗆傷
高雄市前鎮區1棟3樓透天樓房今天凌晨發生火警，到朋友家過夜的陳姓女子睡夢中，因神壇起火，火勢迅速延燒，在濃煙中遭嗆傷，意識不清，送醫急救，確實起火原因由消防局鑑識中。
這場火警今天凌晨3點多，發生在高雄市前鎮區崗山中街，鄰居發現濃煙火舌竄出，趕緊向119報案，高雄市消防局立即出動23車59人趕赴搶救，女屋主和兒子已經逃出，但是屋主兒子的陳姓女友（25歲）熟睡，已遭濃煙嗆昏出，未立即逃出屋外。
消防隊到場出水搶滅1樓火勢，得悉陳女還在屋內，趕緊救人，發現陳女睡在1樓上2樓的夾層，趕緊救出陳女，但陳女全身遭濃煙燻黑，意識不清，救護人員立即將她送往杏和醫院急救，有生命危險。
據了解，陳女住高雄市左營區，到男友家過夜，男友和母親睡2樓，她睡夾層房間。
火勢在30分鐘後撲滅，1樓已經燒毀，消防局初步調查，研判1樓神壇下方電線走火引發火警，由於屋內有不少易燃雜物，以致火勢一發不可收拾，但確實起火原因仍待調查。
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