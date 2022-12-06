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一家三口爬大凍山迷途 南消警2天尋獲助團圓

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

來自高雄的蔡姓夫妻與兒子昨攀登台南最高峰關子嶺大凍山，攻頂下山後父母及兒子先後走失，警消昨獲報協尋，今上午均順利尋獲，一家三口重新團圓，仍驚魂未定。

台南市消防局昨下午2點半接獲兒子通報，他與父母來關子嶺爬大凍山順利登頂，他選擇從另一岔路繞道附近九龍山再下山，父母從原路返回，相約山下土地公廟停車場會合。

由於蔡男對前往九龍山路況不熟悉，下午2點半發現迷路，於是以手機向119勤務中心求救，經引導以手機google地圖定位，顯示位址為嘉義縣大埔鄉永樂村方圓5公里處，救護人員由九龍山上切往大埔方向救援，下午5點2分尋獲蔡男。

不料，晚上6點20分，消防隊員將蔡載抵土地公廟停車處所時，發現蔡父、蔡母未下山會合，因兩人均未攜帶手機無法聯繫，關嶺分隊再召集人員摸黑前往大凍山搜尋，深夜10點未果，暫退回關嶺分隊休息。

今早8點，第一救災救護大隊召集關嶺、東山分隊及特搜分隊警、義消共18人，規畫A、B、C三條路線，涵蓋大凍山域、九龍山域、大埔鄉，上午9點50分在大凍山第二涼亭附近發現蔡姓夫妻，立即給予糧食、飲水補充體力，幸身體均無大礙。

蔡父表示，夫妻二人在山上一夜驚魂，還好發現一處山寮可躲避禦寒，天亮後再次找尋原有登山路徑，對於搜救人員深感謝意。

第一救災救護大隊石家源呼籲，近來山區日夜溫差甚大，登山前請注意保暖，為避免走失，切勿進入不熟悉山區。

高雄蔡姓一家三口爬台南關子嶺大凍山迷途， 南消警2天尋獲助團圓。圖 ／讀者提供
高雄蔡姓一家三口爬台南關子嶺大凍山迷途， 南消警2天尋獲助團圓。圖 ／讀者提供

大埔 兒子 父母

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