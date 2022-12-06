翁吃藥深夜夢遊走到路中央 警獲報救援護送返家
台北市一名60多歲的陳姓老翁，半夜吃藥物後夢遊到街上，甚至走到路中央，險象環生，幸虧一旁路人報警，文山警二分局景美派出所員警獲報到場，將他再回派出所安置，協助平安返家。
警方表示，家住北市文山區的陳翁，因吃了藥物，就在深夜時分打著赤膊，夢遊到文山區萬慶街上徘徊，還不時走到路中央，旁人如何呼喊都沒有反應，一旁熱心民眾見到，擔憂危險趕緊報警。
文山二分局景美派出所警員朱霆威、虞鈞翔線上巡邏趕到現場，只見陳翁在深夜的街道上，還獨自走在路中央，立即上前關心詢問。
員警詢問陳翁資料，但陳似乎在夢遊，對周遭事物全沒有反應，員警擔心他的狀況，便將他帶上警車，由員警載回派出所暫時安置；過了一陣子，陳財在派出所內轉為清醒，但只記得自己名字。
經警方利用警政系統逐一比對，終於確認陳翁資料，聯繫上陳的妻子前來，由於已是深夜時段，員警擔心2人安危，以巡邏車將這對老夫婦護送返家。
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