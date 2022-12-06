基隆某國立大學女學生墜樓送醫不治 6樓頂拉封鎖線採證

基隆某國立大學一名20多歲女學生，今天下午被發現在靠海的一棟大樓從6樓處墜落，救護車送醫不治，警方報請檢方相驗，調查墜樓原因。學校表示，已針對相關師生啟動輔導關懷機制，相關原因尚在調查中。

消防局今天下午2點多接獲學校方面報案，一名女學生不明原因墜落地面，救護人員到場時發現已無生命跡象，送往醫院急救後不治。市警第二分局已報請檢方相驗調查釐清死因。

警方到大樓頂樓封鎖現場採證，發現是從6樓頂墜落，原因還待了解，初步了解應無外力因素。

學校對此意外表示，校方獲知訊息後，立即將學生送醫急救，並通報相關單位，也已針對相關師生啟動輔導關懷機制，相關原因尚在調查中。學校諮商輔導資源可打（02）24622192#1195尋求協助。

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