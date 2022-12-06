台中男凌晨站騎樓遭黑衣人洗劫 警以車追人抓到4搶匪

台中市4名男子疑似糾紛預謀行搶，今凌晨3點多身穿黑衣、帽T包夾1名男性被害人，徒手搶走他身上包括現金約8000元的皮夾、存摺等，作案後共乘1輛黑色自小客車逃逸；警方經組成專案小組報請檢察官指揮，今下午已經逮捕4名嫌犯，初步發現雙方認識非隨機行搶，預計晚間移送檢方複訊。

據了解，台中第1分局今天下午已經在台中市轄內逮捕4名嫌疑人，包括3名下車行搶男子，以及1名駕駛黑色自小客車的共犯，初步釐清他們和被害人之間有認識，但行搶動機仍待進一步釐清。

台中第1分局初步調查，遭搶的男子今天從北區中清路攔了1輛計程車搭到中區成功路，凌晨3點多站在騎樓等待朋友期間，3名身著黑衣的男子鬼祟靠近，其中2人並頭部則以黑色帽T遮掩臉部，並刻意一前一後包圍被害人。

騎樓監視器也拍到，3名嫌疑人和被害人男子發生拉扯，搶走東西後立刻朝同一方向狂奔，警方獲報到場時，遭搶男子自稱和對方並不認識、近期也沒有相關糾紛，身上遭搶皮夾內大約有7000元至8000元現金，連同銀行存摺也被搶走，所幸並沒有受傷。