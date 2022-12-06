疑不讓玩手機 高一生失聯11天 家人貼文：他有糖尿病

新北市新莊區一名15歲高一學生，氣父不讓他玩手機，上個月（11月）25日沒去學校上課斷訊失聯，家人雖報警協尋，但11天來仍沒半點下落。因曾少罹患糖尿病，家人怕其病況，只好請人透過臉書貼文「小孩失聯，有糖尿病……」希望網友可以幫忙分享，轉貼找人。

據了解，曾姓少年（15歲）為新北市某高工一年級學生。上個月（11月），曾少氣父親不讓玩手機，隔天（11月25日）早上他出門前，向家人稱「下課後要到朋友家」孰料，當晚卻沒有回家，因曾少之前有過留宿朋友家記錄，家人也沒多在意。

怎料，二天後（11月26日）晚上，家人沒見曾少回家，四處連繫也找不到人，只好通報新莊警方協尋。11天以來曾少音訊全無，曾少家人十分擔心，他糖尿病況，若沒按時服藥恐生問題，只有商請友人代為透過臉書《愛新莊我是新莊人》貼文，希望神通廣大的新莊人，可以幫忙留意，幫忙分享轉貼找人。