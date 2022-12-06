快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

桃園市體育局科長餐敘後不適 送醫搶救多日不治

中央社／ 桃園6日電

桃園體育局姜姓科長1日與桃市體育會棒球委員會等人到平鎮棒球場室內打擊場會勘，會後在會議室泡茶小酌，姜男因身體不適送醫，經多日搶救仍不治，體育局也證實這項訊息。

桃園市政府體育局今天表示，1日下午由設施科安排前往平鎮棒球場進行場地施設巡檢，大約在下午6時許巡檢完畢，因為接近晚餐時間，一群人就購買麵食、小菜與會勘相關人員用餐並小酌，但餐後姜姓科長因為身體略感不適，因此前往一旁休息。

體育局指出，現場人員在晚間8時30分許陸續離開，但有一名教練留下協助看顧。到了2日凌晨0時許，教練察覺姜姓科長似有異狀，除先做CPR之外，同時緊急聯絡救護車送至醫院急救，並聯繫家屬到現場，但因狀況沒有好轉，醫院經家屬同意，在2日下午約4時30分許拔管。

姜男的同事表示，姜男以往就有三高的問題，不過個性豪邁熱情的姜男飯局邀約多，近日才聽說要調整作息減肥，沒想到就傳出噩耗，辦公室的同事都難以接受。

體育 桃園

延伸閱讀

威力盃／十年有成發冠軍戒、增兩獎 桃園、宜蘭大贏家

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

中壢1號社宅市圖總館奪獎 桃市府：6建設1個人獎創佳績

記得儲水！ 桃園市龜山區這些地方明停水13小時、影響3.6萬戶

相關新聞

疑不讓玩手機 高一生失聯11天 家人貼文：他有糖尿病

新北市新莊區一名15歲高一學生，氣父不讓他玩手機，上個月（11月）25日沒去學校上課斷訊失聯，家人雖報警協尋，但11天來...

少年KTV歡唱找傳播妹助興 摸到「凸凸」才知傳播是男的怒圍毆

陳姓少年等9人在新北市永和區KTV包廂內唱歌，找來郭姓傳播妹助興，未料眾人在過程中發現郭姓傳播妹是男的，與對方發生衝突，...

新北錦和運動公園驚見裸男 他全裸「對電動機車換電站」猥褻自拍

新北市中和區錦和運動公園的電動機車換電站，前天凌晨出現一名裸男，對著充電站擺出各種奇怪姿勢，有民眾正要換電時發現，嚇得逃...

台中男凌晨站騎樓遭黑衣人洗劫 警以車追人抓到4搶匪

台中市4名男子疑似糾紛預謀行搶，今凌晨3點多身穿黑衣、帽T包夾1名男性被害人，徒手搶走他身上包括現金約8000元的皮夾、...

山友阿里山鄉打獵心痛危急 消防長途跋涉救援直升機運送下山

嘉義縣消防局昨天下午4點12分獲報，阿里山鄉里佳村多陽山山區，有來自新竹3名山友，早上入山打獵，其中1名男子突呼吸困難、...

嘉縣東西向快速公路兩車強力碰撞 1死1重傷

嘉義縣台82線東西向快速公路、朴子市至東石鄉西行7.4公里處路段，下午接近2點，發生貨車與物流貨運車碰撞車禍，貨車衝進路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。