桃園市體育局科長餐敘後不適 送醫搶救多日不治

桃園市體育局姜姓科長1日與桃市體育會棒球委員會等人到平鎮棒球場室內打擊場會勘，會後在會議室泡茶小酌，姜男因身體不適送醫，經多日搶救仍不治，體育局也證實這項訊息。

桃園市政府體育局今天表示，1日下午由設施科安排前往平鎮棒球場進行場地施設巡檢，大約在下午6時許巡檢完畢，因為接近晚餐時間，一群人就購買麵食、小菜與會勘相關人員用餐並小酌，但餐後姜姓科長因為身體略感不適，因此前往一旁休息。

體育局指出，現場人員在晚間8時30分許陸續離開，但有一名教練留下協助看顧。到了2日凌晨0時許，教練察覺姜姓科長似有異狀，除先做CPR之外，同時緊急聯絡救護車送至醫院急救，並聯繫家屬到現場，但因狀況沒有好轉，醫院經家屬同意，在2日下午約4時30分許拔管。

姜男的同事表示，姜男以往就有三高的問題，不過個性豪邁熱情的姜男飯局邀約多，近日才聽說要調整作息減肥，沒想到就傳出噩耗，辦公室的同事都難以接受。