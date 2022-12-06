嘉縣東西向快速公路兩車強力碰撞 1死1重傷

嘉義縣台82線東西向快速公路、朴子市至東石鄉西行7.4公里處路段，下午接近2點，發生貨車與物流貨運車碰撞車禍，貨車衝進路邊池塘翻覆，司機重傷，消防人員搶救送醫，物流車司機被夾在嚴重毀損車頭，無生命跡象，車禍原因警方調查中。

警方說，貨車司機臉部有撕裂傷，後腦有受傷，送往嘉義長庚醫院急救，物流車司機被夾在嚴重毀損車頭內，無生命跡象，車子毀損嚴重，駕駛受困救援困難，接近3點救出，頭部變形明顯死亡。