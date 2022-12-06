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嘉縣東西向快速公路兩車強力碰撞 1死1重傷
嘉義縣台82線東西向快速公路、朴子市至東石鄉西行7.4公里處路段，下午接近2點，發生貨車與物流貨運車碰撞車禍，貨車衝進路邊池塘翻覆，司機重傷，消防人員搶救送醫，物流車司機被夾在嚴重毀損車頭，無生命跡象，車禍原因警方調查中。
警方說，貨車司機臉部有撕裂傷，後腦有受傷，送往嘉義長庚醫院急救，物流車司機被夾在嚴重毀損車頭內，無生命跡象，車子毀損嚴重，駕駛受困救援困難，接近3點救出，頭部變形明顯死亡。
消防局說，下午1點45分獲報82線7.5公里處發生車禍，立即派遣朴子、祥和等2分隊，各式消防車4輛、消防人員9人前往搶救，現場共2位駕駛受困，下午2點時23分救出第一名傷者男、60多歲、臉部撕裂傷，送長庚醫院救治，下午2點55分救出第二名駕駛，明顯死亡，後續交由員警處理。
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