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新北錦和運動公園驚見裸男 他全裸「對電動機車換電站」猥褻自拍
新北市中和區錦和運動公園的電動機車換電站，前天凌晨出現一名裸男，對著充電站擺出各種奇怪姿勢，有民眾正要換電時發現，嚇得逃離報警。警方到場查看，沒發現涉嫌人，事後調閱監視器畫面，鎖定犯嫌身分，通知到案說明，李姓男子坦承犯行，稱「是在拍藝術照」，被依社維法裁罰。
警方4日凌晨0點多獲報，錦和運動公園電動機車換電站有怪人出沒，民眾辦案稱「有人裸體公然猥褻，不敢靠近看」，轄區錦和派出所員警循線趕抵，但涉嫌人早已騎車離去。
警方事後調閱監視器畫面，釐清犯嫌是李姓男子（34歲），確認他出沒在電動機車換電站，反覆穿脫衣物、持續重複換電，行徑詭異，通知他到案說明。李男昨天晚上7點多到案，坦承裸體，稱是在拍藝術照，沒有要打擾其他人，警詢後依社維法第83條，裁罰6000元以下罰鍰。
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