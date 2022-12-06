新北錦和運動公園驚見裸男 他全裸「對電動機車換電站」猥褻自拍

新北市中和區錦和運動公園的電動機車換電站，前天凌晨出現一名裸男，對著充電站擺出各種奇怪姿勢，有民眾正要換電時發現，嚇得逃離報警。警方到場查看，沒發現涉嫌人，事後調閱監視器畫面，鎖定犯嫌身分，通知到案說明，李姓男子坦承犯行，稱「是在拍藝術照」，被依社維法裁罰。

警方4日凌晨0點多獲報，錦和運動公園電動機車換電站有怪人出沒，民眾辦案稱「有人裸體公然猥褻，不敢靠近看」，轄區錦和派出所員警循線趕抵，但涉嫌人早已騎車離去。