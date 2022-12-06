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少年KTV歡唱找傳播妹助興 摸到「凸凸」才知傳播是男的怒圍毆

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓少年等9人在新北市永和區KTV包廂內唱歌，找來郭姓傳播妹助興，未料眾人在過程中發現郭姓傳播妹是男的，與對方發生衝突，陳姓與張姓少年便群起圍毆郭姓傳播妹，新北地檢署今依傷害罪起訴陳、張兩人。

檢方調查，陳姓、張姓少年今年3月3日上午9時許在KTV包廂內和友人歡唱，席間眾人透過幹部找來傳播妹助興，由郭姓傳播妹接單前往，未料少年在與傳播妹互動時卻摸到「凸凸的」，才發現郭姓傳播妹生理性別為男，憤怒與對方發生衝突，陳姓、張姓少年氣不過，群起圍毆郭姓傳播妹，使郭姓傳播妹受傷。

郭姓傳播妹事後怒向兩人提告，陳姓、張姓少年坦承犯行，檢方依傷害罪起訴兩人，另涉及妨害秩序部分，檢方認為兩人是因故與郭姓傳播妹發生爭執才打人，並非有事先預期或計畫，不涉及妨害秩序犯意，不起訴處分。

陳姓、張姓少年與朋友在KTV包廂歡唱，找來郭姓傳播妹助興，卻在互動過程發現對方是男的，憤怒群起圍毆挨告，檢方今以傷害罪起訴兩人。圖／聯合報系資料照
陳姓、張姓少年與朋友在KTV包廂歡唱，找來郭姓傳播妹助興，卻在互動過程發現對方是男的，憤怒群起圍毆挨告，檢方今以傷害罪起訴兩人。圖／聯合報系資料照

傷害罪 KTV

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