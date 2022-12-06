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影／金門女騎車追撞汽車 人車騰空翻轉360度幸無大礙

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮昨晚發生1起重型機車追撞自小客車的交通事故，黃姓女子騎乘重型機車載著劉姓女子行經民權路184巷，疑似未開車燈，追撞前方歐姓男子所駕駛欲左轉的自小客車，猛烈的撞擊力，讓黃女、劉女連人帶車騰空翻轉360度，機車車頭毀損嚴重，兩人均送醫中，肇事原因尚待釐清。

金城分局今表示，昨日19時30分在金城地區又發生一起車禍事故，一名黃姓女子騎機車載劉姓女子，行經民權路184巷時，因不明原因直接追撞前方準備左轉的小客車，從監視器畫面中看來，黃女騎乘的機車疑似未開車燈，直接撞上前方車輛，現場無煞車痕跡，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形。

據現場人員表示，該路段的燈光昏暗，黃女不知道是與乘客聊天分心，還是何種原因，沒看到前方車輛，才會猛力追撞，撞擊力之大，讓黃女與後載乘客直接連人帶車翻轉一圈，機車瞬間變成廢鐵，讓後方的機車嚇了一大跳，也趕緊煞車，唯恐遭到波及。

這場事故造成機車的車頭毀損，機車零件碎落一地，兩人全身多處擦挫傷，好在沒有生命危險，目前仍在住院治療中，詳細事故原因有待金城分局釐清。

金門縣金城鎮昨日晚間發生1起重型機車追撞自小客車的交通事故，黃姓女子騎乘重型機車載著劉姓女子行經民權路184巷，追撞前方欲左轉的自小客車，機車受損嚴重。圖／警方提供
金門縣金城鎮昨日晚間發生1起重型機車追撞自小客車的交通事故，黃姓女子騎乘重型機車載著劉姓女子行經民權路184巷，追撞前方欲左轉的自小客車，機車受損嚴重。圖／警方提供
金門縣金城鎮昨日晚間發生1起重型機車追撞自小客車的交通事故，黃姓女子騎乘重型機車載著劉姓女子行經民權路184巷，疑似未注意前方車輛，追撞前方欲左轉的自小客車，機車受損嚴重。圖／警方提供
金門縣金城鎮昨日晚間發生1起重型機車追撞自小客車的交通事故，黃姓女子騎乘重型機車載著劉姓女子行經民權路184巷，疑似未注意前方車輛，追撞前方欲左轉的自小客車，機車受損嚴重。圖／警方提供

監視器 金門

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