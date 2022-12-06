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影／不滿喑啞友盜賣虛擬貨幣1萬 男持刀談賠不成傷人
新北市樹林區瘖啞人士朱男，盜用友人柯男遊戲帳號，偷走帳號內虛擬貨幣，變賣得利一萬元花用。雙方為此在通訊軟體上嗆聲，上周六（3日）深夜，柯男氣不過，持摺疊刀找朱理論，過程中朝朱身體連刺兩刀後逃逸，警方獲報循線逮人，警詢後依傷害罪嫌送辦。
經調查，柯姓男子（43歲）與瘖啞人士朱男（41歲）互為好友，日前朱男涉嫌盜用柯男遊戲帳戶，將帳戶內虛擬貨幣，變賣得利1萬元。事後柯男發現虛擬貨幣短少，透過line通訊軟體質問朱男，雙方爆發口角互嗆烙下心結。
上周六（3日）深夜近10時許，柯男得知朱男在樹林區太平路租處，餘氣未消的他身攜一把折疊刀前往理論，兩人爆發激烈衝突，過程中，柯男拿出預藏摺疊刀，朝著朱男右手二頭肌背面、左大腿內側連刺兩刀。柯男見朱男倒地，趕緊駕駛汽車離開。
案經轄區警方受理追查，於翌日（4日）凌晨零時許，循線逮捕柯男到案。偵詢時，柯男坦承犯行，辯稱是不滿朱男盜用其遊戲帳號，又變賣帳號內虛擬貨幣，才會一時氣憤持刀傷人，警詢後依傷害罪嫌送辦。
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