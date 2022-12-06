影／特斯拉衝進民宅撞爛家具 阿嬤險被撞：跑步機救命

胡姓男今天下午開一輛「特斯拉」行經基隆市復興路時，突然失控撞上路邊一輛休旅車，把車撞開後特欺拉衝進一間民宅客廳，將大門撞破、家具撞爛，客廳一片凌亂，屋內陳姓阿嬤差一點被撞上，直呼「嚇死人了」，幸好跑步機擋住，驚險逃一過劫。

60多歲胡姓男子今天下午12點多，開一輛特斯拉往基隆市區方向行駛，失控撞上同方向一輛停在路邊的休旅車，把休旅車撞到轉了90度，特斯拉再撞進旁邊的民宅，直衝客廳。

民宅的玻璃大門被撞飛，玻璃門碎裂一地，客廳桌椅、家具被撞得一團亂，當時特斯拉車上另載有2名家人，都沒有人受傷。

當時屋內只有陳姓阿嬤一人，她說，突然聽到一聲巨響，「天啊，怎麼會有車子衝進我家，我嚇死了」，不會講的大聲，從來沒有遇過，太誇張了。

跑步機都被撞到變形，都扁掉了，幸好她剛好有事情處理，到客廳最裡面的角落辦事情，如果像平常坐客廳看電視，「一定被撞上」。幸好有跑步機比較重卡住，阻擋車子撞上停住，後來倒車出去，如果沒有跑步機擋住，後果不堪設想，真的是救了她一命。

胡男說，特斯拉剛牽沒有多久，車況也還正常，他當時開正常開著車，車速不快時速約只有3、40公里，不知怎會撞上又衝進民宅。