影／台中逢甲商圈有車主丟小孩 民眾目擊PO網引熱議

台中市逢甲商圈在3日晚間，有市民以行車記錄器拍下，一名車主將一名幼童趕出車外，幼童擔心被家長拋棄，又趕緊爬上進車內，全程被拍下，有網友在今天上傳臉書爆料公社後，引發討論，第六警分局表示，全案未接獲檢舉，是否涉嫌違反兒少法，將通知車主釐清。

第六警分局表示，根據網友張貼在臉書爆料公社的影片，可以發現車主在路口臨時停車的狀況，有違反道交條例的規定，依法可罰300元至600元，不過全案沒有民眾檢舉，而被網友拍攝到在路口將幼童趕下車的行為，是否有違反兒少法規定，則將通知車主到案後釐清，依規定辦理。