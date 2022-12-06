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影／台中逢甲商圈有車主丟小孩 民眾目擊PO網引熱議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈在3日晚間，有市民以行車記錄器拍下，一名車主將一名幼童趕出車外，幼童擔心被家長拋棄，又趕緊爬上進車內，全程被拍下，有網友在今天上傳臉書爆料公社後，引發討論，第六警分局表示，全案未接獲檢舉，是否涉嫌違反兒少法，將通知車主釐清。

第六警分局表示，根據網友張貼在臉書爆料公社的影片，可以發現車主在路口臨時停車的狀況，有違反道交條例的規定，依法可罰300元至600元，不過全案沒有民眾檢舉，而被網友拍攝到在路口將幼童趕下車的行為，是否有違反兒少法規定，則將通知車主到案後釐清，依規定辦理。

有網友今天在臉書社團「爆料公社」張貼一段影片，影片中一名幼童被車內家長趕下車後，又急忙爬上車，該名網友描述，當時有兩輛車卡在行人穿越道，其中一輛休旅車將一名幼童趕下車，他說「雖然感謝前車現場示範丟小孩場景，但不過奉勸家長想這樣搞時，請把車停在安全處」，引發網友討論。

台中市逢甲商圈有民眾拍到，有家長在路口將幼童趕下車的畫面，引發討論。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈有民眾拍到，有家長在路口將幼童趕下車的畫面，引發討論。圖／摘自臉書爆料公社

爆料公社 車主 台中市

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