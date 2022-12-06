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高雄押人砸車案疑有債務糾紛 「球棒隊」來自台南
高雄市前鎮區昨天凌晨出現「球棒隊」押人砸車事故，涉案的賴姓、顏姓、方姓等10名男子落網，警方初步查出，他們疑因債務糾紛，南下高雄堵人，但雙方對背後原因多有保留，檢方聲押賴等3人，深入查辦內情。
據了解，賴姓（22歲）、顏姓（37歲）2男子為了要債，得悉被挾持的陳姓男子的同夥常出沒高雄市前鎮區翠亨北路一帶，昨天賴、顏涉嫌領頭，由方姓男子（24歲）聯繫其餘10多名男子，分乘7輛轎車由台南下高雄尋釁。
賴等人在前鎮區中山路與凱旋路口等候堵人，發現陳的轎車，便全部出動，在翠亨北路攔截下陳的轎車，賴、顏涉嫌亮刀挾持陳，同夥並拿球棒砸毀陳的轎車後逃逸。
警方連日在高雄、台南、嘉義等地，逮捕賴、顏、方等10人，救出陳姓男子。原本他們與陳都稱是行車糾紛，直到今天賴才說出有債務問題，但雙方說不出誰欠誰，不肯說出真實原因。
高雄市警局長林炎田今天慰勉員警，表示這個案件還有相關共犯，警方會用科技偵查的方式，在最短的時間將相關犯嫌全部查緝到案，對任何街頭暴力事件，絕對嚴正執法，守護高雄治安。
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