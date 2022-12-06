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高市鳳山社宅工人摔傷 勞工局勒令停工開罰

中央社／ 高雄6日電

高雄市鳳山區一處興建中的社會住宅今天上午發生工安意外，1名鄭姓女工人搬運物品時不慎從1樓摔落地下1樓，所幸無生命危險。勞工局表示，已依法勒令停工，將處3萬元至30萬元罰鍰。

高雄市鳳山區鳳松路社會住宅工地今天上午近10時，1名鄭姓女工人搬運物品疑似不慎踩空，從1樓摔落地下1樓。消防局獲報出動5車13人，前往現場救援。

消防人員到場時發現鄭女意識清醒，以擔架等設備將她運出，協助送醫治療，所幸鄭女僅手部擦傷等傷勢，沒有生命危險。

高雄市勞工局接受中央社記者訪問表示，初步調查是高度約2.5公尺的水平支撐作業場所，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，雇主違反職安法規定，已勒令現場作業停工，並依法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

高雄市 社會住宅 勞工局

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