影／疑疲勞駕駛 台中男大生騎車自撞電線桿喪命
南投前天清晨傳出死亡車禍，一名劉姓男大生騎車從草屯往霧峰方向行駛，要返回學校附近住處，行經成功路時不慎自撞路旁電線桿，而因撞擊力道猛烈，當場失去意識，送醫搶救仍宣告不治，車禍影片今曝光，詳細肇因仍待警方調查釐清。
據了解，該名21歲劉姓男學生就讀台中霧峰某大學，4日清晨騎車要從草屯返回大學附近住處，行經成功路時，竟連人帶車直接撞擊路旁電線桿，當場失去意識，一旁機車騎士看到後，趕緊揮手示意求援，後續有民眾通報119救人。
南投縣消防局表示，4日清晨6時許接獲通報，草屯外環成功路有機車騎士自撞電線桿事故，當下立即派遣草屯消防分隊救護車，救護人員到場初步檢傷後，就立刻將傷患緊急送醫，但最後仍因傷勢過重，宣告不治。
對此，警方表示，該起事故發生在4日清晨，男大生持有駕照，也無酒駕狀況，案發當下也有戴安全帽，初判恐是疲勞駕駛釀禍，但詳細案發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，同時呼籲民眾駕駛交通工具應減速慢行，並注意行車安全。
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