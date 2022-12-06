目睹爆炸案燃起救災魂 徐紅來20多年後捐救災車了心願

在湖口工業區開設數十年牛肉麵店的徐紅來今年雖然已經70多歲，不過他卻因一次20多年前的意外事故，在心中埋下想幫助消防弟兄的心願，今天終於將心願實現，捐出救災車及心肺復甦機，希望能為救災添助力。

2001年5月18日下午1點25分，湖口工業區的福國化工廠發生驚天一爆，爆炸導致方圓1公里內的玻璃破裂滿地，甚至爆炸還波及鄰近工廠釀成大火，事故一共造成1死、112人受傷，損失高達數億元，是湖口工業區歷年最嚴重的事故之一。

那次意外中，徐紅來全程目睹救災過程，他提到他1974年湖口工業區開發時就居住在當地，後來開設湖口工業區第一間牛肉麵攤，因此意外發生後，他看著新工分隊的消防弟兄疲於奔命救災，他就想既使現在只能為疲憊的消防員煮一碗麵給他們填飽肚子繼續救災，等未來自己手頭寬裕，希望能為這些消防員添購一些不錯的救災、救人裝備繼續救人。

20多年過去，如今徐紅來已經70多歲，他突然在今年4月，想起當初心中的諾言，親自前往新竹縣政府消防局新工分隊，表達想捐車、捐裝備的意願。

消防分隊當接到到民眾有捐車、捐裝備意願，前新工分隊長黃凱隆立刻熱心招呼，在聽到徐紅來娓娓道來的心願很感動，遂積極與徐紅來分析消防隊目前所欠缺的車輛、裝備，最後徐紅來決定捐可以執行各種救災勤務的消防救災車，及執行失去意識需緊急壓胸的自動心肺復甦機，這樣可以同時照顧到消防員最常執行的救災、救護2大勤務。