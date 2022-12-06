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差點撞到人又辱罵「黑鬼」…台人無理行為 外國人怒了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區林婦，上周六（3日）深夜與外國夫婿、兩小孩騎乘一輛機車，行經中山路一段路，險被後方一輛賓士車擦撞，賓士車駕駛沒道歉，還比中指挑釁、辱罵「NIGGER（黑鬼）」不雅字眼，氣的林婦上網貼文，並報警提告公然侮辱。樹林警方表示，已掌握汽車車主身分，正通知犯嫌到案說明。

據了解，林姓婦人（32歲）與美國籍夫婿（36歲、白人）育有兩名小孩。上周六（3日）深夜11時許，美籍夫婿騎車載著林婦與兩小孩，途中騎經新北市樹林區中山路一段路101號前。

綠燈剛亮不久，未料，一輛賓士車沒打方向燈直切，險些擦撞她們一家四口，才又趕緊補打方向燈，驚險瞬間，讓美籍夫婿趕緊將車臨停路邊查看，不料，賓士車駕駛沒有道歉，還伸出中指挑釁，這讓美籍夫婿受不了，逆向騎車過去，找賓士車駕駛理論。

雙方爭鋒相對，賓士車駕駛出言辱罵「NIGGER（黑鬼）」，甚至對美籍夫婿嗆聲「警察不會幫助你，這是我的國家，滾回你的國家」等話。氣的林婦將兩人對峙畫面上傳臉書《●【爆料公社】●》貼文痛批賓士車駕駛「真是丟台灣人的臉」並報警對賓士車駕駛提告公然侮辱。

對此，樹林警分局表示，警方受理，已調閱事發處周遭監視器，並掌握汽車車主身分，正循線通知犯嫌到案說明，朝公然侮辱罪偵辦。

路口監視器拍到，賓士車險些擦撞上美籍男一家四口。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器拍到，賓士車險些擦撞上美籍男一家四口。記者曾伯愷／翻攝
賓士車駕駛開車顯撞上人，沒道歉比中指，還出言辱罵「NIGGER（黑鬼）」，被人提告。圖／臉書《●【爆料公社】●》
賓士車駕駛開車顯撞上人，沒道歉比中指，還出言辱罵「NIGGER（黑鬼）」，被人提告。圖／臉書《●【爆料公社】●》
美籍男子不滿險被車撞，上前與台人理論，卻又被台人言語羞辱，氣得報警提告。圖／臉書《●【爆料公社】●》
美籍男子不滿險被車撞，上前與台人理論，卻又被台人言語羞辱，氣得報警提告。圖／臉書《●【爆料公社】●》

公然侮辱 車主

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