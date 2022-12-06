影／超商工讀生誤把1.5萬現金當垃圾 清潔隊員暗夜垃圾海中尋回
台中市梧棲區一家超商店長日前發現，店內工讀生誤將一袋現金當成垃圾丟棄，梧棲區清潔隊接獲民眾反映後，隨即連絡沿街垃圾車返回，將垃圾傾卸於隊部空地，花費近30分鐘，終於在成堆的垃圾山中，找到藍色垃圾袋內的現金收納袋，經清點現金1萬5000元無誤，原先著急到快哭出來的工讀生也瞬間放下心中大石。
超商店長邱小姐表示，工讀生交班時發現現金短少1萬5000元，馬上調閱店內監視錄影設備，發現上一班工讀生不慎將現金收納袋丟進垃圾桶，當成一般生活垃圾丟到垃圾車，打電話給梧棲區清潔隊的當下，其實也不確定能否順利找回。
家住北部的工讀生指出，目前在台中就讀某科技大學進修部，利用白天的時間半工半讀，賺取學費及生活費，如果找不回來需要賠償的話，恐怕接近100小時的工作費就泡湯了，感謝清潔隊幫忙找回，下次丟垃圾前也會再三注意。
梧棲區清潔隊長賴竣男說，清潔隊當天接獲通報後，馬上連絡垃圾車，並協助調派幾位同仁合作順利找回，幸好民眾記得是丟在藍色垃圾袋且即時連絡，垃圾如果已經下到貯坑內，就跟大海撈針一樣，找到的機率微乎其微。
賴竣男說，區隊受理民眾請求協尋的物品種類相當多元，除了現金、鑰匙、證件外，數年前還曾經協助民眾找回價值30幾萬的結婚鑽戒，繁重的環保工作，還能幫忙民眾解決大小問題，提升清潔人員的成就感與使命感。
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