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影／官警參觀台中帝寶引議 台中市警局：勿捕風捉影

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣草屯分局與台中市警局等多名官警，在10月底時在台中餐敘，會後參訪其中劉姓警友甫裝潢好的台中帝寶住家，回程時因有小隊長涉嫌性騷擾，引發議論，台中市警局副局長鄧學鑫表示，全案已配合警政署調查，無法談論細節，但外界不應道聽塗說、捕風捉影，支持同仁認真工作。

台中市警局副局長鄧學鑫說，全案配合警政署調查，針對細節無法多談，不鼓勵八卦、支持同仁認真努力工作，不應道聽塗說，捕風捉影，全案一定深入、不徇私、不庇縱的立場處理，當天有多少台中官警參與，仍在調查，不過據了解，當天是南投同仁到台中聚會，台中官警到場打招呼互動，也再次重申不鼓勵八卦。

南投縣草屯分局多名官警在10月底，受到莊姓警友站顧問之邀，前往台中宴飲，結束後前往另名劉姓警友的住處「台中帝寶」參觀，後來鬧出草屯分局偵查隊陳姓小隊長，涉性騷負責開車接送的李姓女偵查佐風波，因該次飲宴有2名台中市的高階警官與會，昨天經報導後，延燒到台中市警界。

南投縣警局針對涉案小隊長，記1大過，降調制服警員改派其他分局，另外草屯分局的偵查隊長、分局長對屬員涉不當騷擾事件，且未能妥適處置，危機處理失當，分別記過2次、申誡2次。

據查，當天與會的台中官警，分別有一名分局長與一名副分局長，分局長有參與餐敘，但未後續到台中帝寶參觀，而另名副分局長則是同赴台中帝寶參觀，但後來因性騷案件曝光後，副分局長也同樣受到調查，也曾向關心的友人訴苦，遭到「池魚之殃」。

據透露，當天在場的莊姓、劉姓商人是草屯警分局的警友，沒有黑道背景，就是一般生意人，當晚邀請官警到台中餐敘飲宴，因預期會喝酒，由草屯分局的李姓女偵查佐負責接送，餐後再到劉家參觀，因為台北的「88會館」的風波，造成商界人士住處，一旦被外界貼上招待所標籤後，就會遭到汙名化，但實際上跟一般民間聚會，沒有兩樣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

針對台中帝寶招待所風波，台中市警局副局長鄧學鑫今在市府向媒體簡略說明。圖／台中市新聞局提供
針對台中帝寶招待所風波，台中市警局副局長鄧學鑫今在市府向媒體簡略說明。圖／台中市新聞局提供

台中市 南投

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