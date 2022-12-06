屏鵝公路騎士遭撞爆頭亡 肇逃曳引車駕駛向高雄警自首

屏鵝公路「種樹百里2.0景觀優化工程」已進入收尾階段，路面重新刨鋪後，行車品質再升級；台1線枋山鄉北上458.5公里處，昨晚近8時發生機車騎士疑遭車輛撞擊頭部死亡車禍，警方到場前肇事車輛已離開，當警方調閱路口監視器追查時，駕駛營業貨運曳引車的王姓男子在肇逃近兩小時後，在晚上10時10分向高雄左營分局自首，訊後被依肇事逃逸、過失致死罪移送檢方偵辦。

屏東枋寮警分局昨天晚上7時45分許接獲報案，枋山鄉台1線北上458.5公里處前有交通事故發生，警方到場了解，發現是65歲的方姓機車騎士，沿台1線北上行駛至事故地點時，疑遭受車輛撞擊摔跌頭部重創，救護人員到達現場判定已明顯死亡，但肇事車輛已離開現場。