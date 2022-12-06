聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏鵝公路騎士遭撞爆頭亡 肇逃曳引車駕駛向高雄警自首
屏鵝公路「種樹百里2.0景觀優化工程」已進入收尾階段，路面重新刨鋪後，行車品質再升級；台1線枋山鄉北上458.5公里處，昨晚近8時發生機車騎士疑遭車輛撞擊頭部死亡車禍，警方到場前肇事車輛已離開，當警方調閱路口監視器追查時，駕駛營業貨運曳引車的王姓男子在肇逃近兩小時後，在晚上10時10分向高雄左營分局自首，訊後被依肇事逃逸、過失致死罪移送檢方偵辦。
屏東枋寮警分局昨天晚上7時45分許接獲報案，枋山鄉台1線北上458.5公里處前有交通事故發生，警方到場了解，發現是65歲的方姓機車騎士，沿台1線北上行駛至事故地點時，疑遭受車輛撞擊摔跌頭部重創，救護人員到達現場判定已明顯死亡，但肇事車輛已離開現場。
枋寮警方成立專案小組追查，動員20名警力全力追緝肇事逃逸車輛，針對經過車輛，逐一比對路口監視器及行車記錄器過濾可能涉案車輛，通知到案說明；營業貨運曳引車的45歲王姓駕駛，晚上10時10分在高雄左營分局自首；枋寮警方到高雄將涉案駕駛帶回釐清案情，訊後將王移送屏東地檢署偵辦，詳細事故發生原因，仍有待進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言