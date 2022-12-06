14年前碧砂漁港無名女終回家 項鍊和切子宮成關鍵因素

14年前在基隆碧砂漁港發現的無名女屍，以「A067無名女」埋在無主墓區荒煙漫草間，比對全國失蹤人口一直無法突破。警方近日重啟調查，朝未報失蹤的失聯人口清查，靠一條項鍊及切除子宮的特徵，確認是陳女，終於落葉歸根，了結家屬十多年來心願。

碧砂漁港97年間曾發現一具女浮屍，當時遺體打撈上岸後，因無遺留證件及可識別之物，調閱監視器及指紋比對亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由基隆市政府以「A067無名女」立墓碑，埋葬於本市南榮公墓無主墓區長達14年之久。

十多年來針對全國失蹤人口進行大量比對，一直無法突破，基隆刑大偵二隊改朝獨居或家屬未報失蹤之失聯人口方向清查，分析比對數百筆資料，今年10月間比對出台北市一名失聯婦人特徵相近，遂重啓調查，露出一線曙光。

經查比對出台北市失聯人口陳女（74歲）特徵相近，再調出身分證照片比對，發現陳女照片脖子上有配戴1條項鍊，而無名屍脖子上也有配戴1條項鍊，放大比對，2條項鍊樣式相似，專案小組信心大增。

經通知陳女家屬到場，再提示法醫當時解剖報告載明無名屍身體「子宮切除」之特徵，家屬看到資料潸然淚下，直說：「沒錯，我姊姊也是子宮切除，我已經感覺到這具無名屍就是我姊姊了」。

警方查出，陳女離婚，沒有子女，父母均往生，因為兄弟姊妹沒有同住，所以他們家屬不確定她是失蹤還是失聯沒有聯絡，才會14年來都沒有報失蹤人口，期間他們也曾盡力找尋，甚至無助的求神問卜，可惜都沒有消息。至今雖已過14年，仍然沒有放棄，盼望有一天能奇蹟出現，姊姊能回家團圓。

警方採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失聯14年的陳女，12月2日基隆地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為A067無名女屍正名為陳姓女子。