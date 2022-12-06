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一句「要死一起死」惹怒他 同志打造密室殺愛侶

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對李姓、林姓同志愛侶今年8月7日發生爭吵，李男不滿林的一句「要死一起死」，竟偷餵林男安眠藥，並在將房間營造成「密室」輕生現場，自己則躲到陽台睡覺，李男被逮後辯稱兩人是要共同赴死，但經檢警深入追查，發現林身心狀況正常，根本沒有輕生原因，全案偵結，依殺人罪將李男起訴。

據了解，李男在高雄市區開設知名私廚餐廳，在業界頗受好評，林男則是直銷公司的美容講師，兩人社群網站上分享的都是自己的工作與生活，在社群網站有一票粉絲追隨。

今年8月間，李男、林男發生爭吵後分手，李男將留在林男家裡的個人物品全部清空，6日晚間分手後的兩人又爆發爭吵，林男一句「要死一起死，大家都不好過」，竟因此激怒林男。

隔天凌晨3時許，李男拿著自己服用的安眠藥劑，偷偷餵食給林男服用，等林男熟睡後，他回到自己開設的私廚餐廳，從餐廳裡拎著木炭回家，當天下午２時許，將林男的房間布置成「密室」後，房內煙霧瀰漫，李男則躺在林男旁邊意圖殉情。

沒料李男看見林男一動也不動，隨即起身離開房間，將林男的房間重新布置成「密室」。後來林男的直銷夥伴因為聯繫不上，擔心林男發生意外，於是通報警方協助，破門後發現林男仰躺在床上，李男則倒在陽台窗台邊，林送醫後不治，林則未有生命危險。

檢警相驗後，確認林男為一氧化碳中毒死亡，李男坦承有在房間點燃木炭，是林有意尋死，他才會成全，選擇跟他共同赴死。但林男的直銷夥伴提供他在社群網站上活躍的照片及對話紀錄，認為林男根本沒有自殺的理由。

檢方另調閱林男近期就醫紀錄，發現他並沒有身心、精神方面疾病，身體也沒有痼疾纏身等狀況，因此不採信李男說法，認定李殺死林男，偵結後依殺人罪將他起訴。

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李姓男子將房內布置成燒炭現場，殺了林姓親密愛侶被檢方起訴。記者張議晨／攝影
李姓男子將房內布置成燒炭現場，殺了林姓親密愛侶被檢方起訴。記者張議晨／攝影

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