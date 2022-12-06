自稱是砲兵後勤來電 新竹便當店做130份便當慘遭棄單

新竹市一間便當店昨天接獲一通自稱是砲兵後勤採購的電話，要訂購130份便當，後又稱要順便訂其他貨品，業者婉拒先代墊款項，130份便當就被惡意棄單，只好緊急在臉書社團「新竹爆料公社」發文，於新竹市三角公園免費發送。初步瞭解新竹地區受害商家已有8家，全案由警方受理偵辦當中。

業者表示，對方自稱是砲兵後勤採購，5日近中午11點去電訂餐及索取最新菜單，並告知後續由Line洽談訂餐事宜，還要求趕最短的時間出餐，等訂餐內容時間敲定後，再提出能不能幫忙跟他指定的廠商代訂50箱軍用牛肉罐頭、50箱礦泉水，說會派阿兵哥連同便當一起載走，並用各種理希望業者匯款代墊牛肉罐頭及礦泉水的貨款共計20多萬元，業者拒絕後，對方就以各種推託不取餐，到最後訊息不讀不回。

業者說，在派出所做筆錄時，發現也有周遭的業者受害正在做筆錄，文章ＰＯ出後也有其他受害商家留言及私訊，到現在新竹地區被相同手法詐騙至少8家以上，甚至還有店家已經匯款出去。

業者指出，再次感謝所有新竹的朋友在事發後無數的私訊留言及來電，全部都是伸出援手的愛及加油打氣，有人問需不需要幫忙發送、有人執意要用現金無償補貼店家的虧損。連來領愛心便當的朋友都排好隊不爭不搶，雙手接上、鞠躬道謝，讓店家真的很感動，哪怕再被騙一次也願意。