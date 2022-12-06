聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆年輕男酒後喝茫開車回家 撞毀5車側翻路中被送醫
陳姓男子昨晚到基隆市區與友人徹夜飲酒作樂，喝到今天凌晨3點多酒後駕車返家，在七堵堵南街失控撞到停在路邊5輛車後，90度側翻路中央，輕傷被送醫，酒測值0.82毫克，警方今天訊後依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警第三分局百福派出所今天凌晨3時18分獲報，七堵區堵南街發生自小客翻車在路中央，並有多輛汽車被撞。救護車到場將架駛陳姓男子（22歲）送往汐止國泰醫院就醫，但僅為輕傷。
百福派出所員警前往處理，發現陳男自撞路邊5部停放車輛，酒測值0.82毫克，通知交通隊到場。
陳男表示，在市區與友人喝多瓶啤酒，因操作不慎撞車，會負擔起受損車輛賠償。警方表示，受損車求償部分，已與陳男協調處理。
第三分局副分局長李惠煌呼籲，酒後駕車害人害己，呼籲酒駕不要上路，確保行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言