基隆年輕男酒後喝茫開車回家 撞毀5車側翻路中被送醫

陳姓男子昨晚到基隆市區與友人徹夜飲酒作樂，喝到今天凌晨3點多酒後駕車返家，在七堵堵南街失控撞到停在路邊5輛車後，90度側翻路中央，輕傷被送醫，酒測值0.82毫克，警方今天訊後依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警第三分局百福派出所今天凌晨3時18分獲報，七堵區堵南街發生自小客翻車在路中央，並有多輛汽車被撞。救護車到場將架駛陳姓男子（22歲）送往汐止國泰醫院就醫，但僅為輕傷。

百福派出所員警前往處理，發現陳男自撞路邊5部停放車輛，酒測值0.82毫克，通知交通隊到場。

陳男表示，在市區與友人喝多瓶啤酒，因操作不慎撞車，會負擔起受損車輛賠償。警方表示，受損車求償部分，已與陳男協調處理。

第三分局副分局長李惠煌呼籲，酒後駕車害人害己，呼籲酒駕不要上路，確保行車安全。