暈船欲投資虛擬貨幣 男險遭詐騙10萬元

50歲胡姓中年男子在網路認識一名自稱林姓女子，她表示有內線消息，投資虛擬貨幣穩賺不賠。胡信以為真，昨天中午到台南市中西區民生路銀行要匯款10萬元，行員發現有異，通報警方攔阻，員警耐心向胡分析是類矇騙手法，保住他辛苦積蓄。

據了解，胡姓男子在網路認識一名林姓女網友，對方每天早晚對他噓寒問暖，讓胡很快陷入愛情漩渦，並以老公、老婆相稱。 她告訴胡，購買虛擬貨幣可保證獲利。胡被愛情沖昏頭，不疑有他，欲匯出一筆10萬款項作為虛擬貨幣投資使用。

銀行行員關懷提問時，發現胡對於匯款對象基本資料描述含糊不清、支吾其詞，僅不停催促行員辦理匯款，行員驚覺有異，立即報警求助。

台南市警二分局民權派出所巡佐李庚隆、警員陳俊廷獲報隨即到場了解情況。警員與行員向胡耐心溝通，再三告知這是典型的「假交友投資」詐騙，胡才打消念頭，順利攔阻匯款。