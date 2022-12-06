她們為了「她們」當消防志工 視志業為自己事救人無數

全國消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚得主揭曉，雲林縣消防局斗六鳳凰救護分隊長蔡佩珍、麥寮防火宣導分隊長林家畇2人，一舉奪得救護、防火宣導2獎，雙喜臨門，好消息傳回雲林，全體消防人員與有榮焉。

17年前，對救護經驗一無所知的蔡佩珍，因曾遇患有心血管疾病的母親發生中風，卻不知如何應對的狀況，當時認為自己如果具備急救經驗，或許能為母親做些什麼，減輕不適與病後復健的辛苦。

在友人鼓勵下，蔡佩珍加入救護志工，也與自己約束「認真且嚴肅地看待救護這件事情」，一路從零開始學習，至今救護無數，不僅彌補自己內心曾經的缺憾，也幫助許多家庭挽救至親性命。

林家畇有一位充滿幹勁的嬸嬸許林秀美，時常配合勤務協推防火工作，使她心中埋下對消防人員的崇拜與景仰，她還未踏入防火宣導隊前，已是長庚醫院志工，看進生命百態的日常，也燃起了她對消防志工的使命感。

7年前，林家畇接棒嬸嬸，挨家挨戶推廣安裝住宅用火災警報器，曾有一名年邁老婦緊握她手頻道謝「還好我家有安裝，救了我一命！」令她印象深刻，從助人之舉中感到無比成就，現麥寮鄉住警器安裝率逾99％，成功作動6件住宅火警，幫助6個家庭免於遭受火害威脅。