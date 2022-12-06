影／喝酒看世足巴西戰南韓 三重酒吧鬧事逮捕4人

新北市三重區有一群年輕人，今天凌晨在酒吧觀看世足轉播巴西對南韓16強賽，疑因支持隊伍不同與鄰桌爆發爭執，快打警力趕抵時，4人酒醉仍然大聲叫囂不聽勸阻，甚至推擠員警，最後全被壓制逮捕，依違反社維法移送簡易庭裁罰。

警方今天凌晨近3時獲報三重區自強路二段某運動酒吧發生吵架糾紛，大批警力迅速趕抵，其中1桌酒客20歲王姓、31歲吳姓、32歲鄭姓、31歲蔡姓男子已經走出店外，但仍在門口情緒激動大聲叫囂，不理會勸阻而與員警對峙。

後來可能因為酒醉爆粗口，王男且動手輕推員警一把，警方認為他們言行失控恐有自傷、傷人之虞，立刻對4人壓制上銬實施保護管束，全部帶返派出所，等酒醒再製作調查筆錄。

其實當時球賽才剛開踢，根本尚未進球，王男酒醒之後表示因為太醉，完全不記得為何吵架，被告知動手推擠員警，他也說沒印象、感到很抱歉。

4人最後仍因酒醉鬧事被警方依違反社會秩序維護法第85條，於公務員執行職務時，以不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，且聚眾喧嘩，致礙公務進行。移送簡易法庭裁處，將可罰拘留或1萬2千元以下罰鍰。

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