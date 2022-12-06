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屏東潮州透天住宅清晨火警 消防隊救出受困3樓陽台母女

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣消防局今天清晨5時55分獲報潮州鎮杭州街民宅火警，女屋主在電話中驚慌表示，他們是連棟的3樓透天住宅，1樓不知何故起火燃燒，目前煙霧瀰漫，鐵捲門無法啟動逃出，受困1樓，請求協助；消防隊先以電話指導逃至3樓的母女倆關閉房門、塞好門縫後至陽台待救，不久救出飽受驚嚇的母女，起火點疑在1樓廚房，起火原因由火調人員調查中。

消防局清晨獲報後，派遣第2大隊、特搜大隊、潮州、崁頂、竹田及東港分隊共計9車20人前往救援，並通知警察局及台電人員到場協助，現場指揮官為第2大隊副大隊長林世斌。消防隊再次回撥電話給受困民眾，女屋主回報她和女兒已逃至3樓，屋內濃煙瀰漫，消隊員請母女關閉房門塞好門縫後至陽台待救，並將此訊息以無線電告知出勤救援人員，15分鐘後架梯將2人從3樓陽台救下並撲滅火勢，2人無大礙，預防性送送潮州安泰醫院檢查。

屏東縣潮州鎮杭州街連棟透天住宅今天清晨發生火警，消防隊以電話指導逃至3樓的母女倆關閉房門、塞好門縫後至陽台待救，不久救出2人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣潮州鎮杭州街連棟透天住宅今天清晨發生火警，消防隊以電話指導逃至3樓的母女倆關閉房門、塞好門縫後至陽台待救，不久救出2人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 警察

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