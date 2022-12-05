鮮肉警遭高雄婦含淚熊抱 背後有滿滿洋蔥

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，牽著鄭姓身障婦人的機車到車行，讓老闆也感動免費載運鄭婦機車到維修處維修，鄭婦含淚擁抱黃警致謝。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，牽著鄭姓身障婦人的機車到車行，讓老闆也感動免費載運鄭婦機車到維修處維修，鄭婦含淚擁抱黃警致謝。記者石秀華／翻攝

高市鄭姓婦人騎身障機車前往車行修輪胎，半路故障，報警求助；三民二警分局民族派出所警員黃旻暄和李佩怡獲報到場，將鄭先載往機車行，由黃將鄭婦機車牽到車行，老闆被警方感動，免費將機車載到維修處修復，讓鄭婦激動落淚，擁抱黃警致謝。

三民二分局民族所警員黃旻暄、李佩怡，前天上午10時許擔服巡邏勤務，獲報三民區覺民路與禮明路口，有婦人騎車停在路中動彈不得，警方旋即前往現場了解。

警方抵達現場後，發現住在大樹區的鄭姓婦人（68歲），因身障騎乘輔助機車，欲前往三民區三德西街上一家機車行維修車輛輔助輪，未料，機車卻在半路卡住無法動彈。

警方得知鄭婦處境後，先將她扶至路旁，了解機車行就在附近，先將鄭載往車行休息，身高178公分的黃旻暄自行牽著鄭的機車到車行，老闆見警方善行，感動下答應免費將婦人機車運至維修處所，並盡速修復讓婦人早點返家。

獨居的鄭婦對黃警積極主動幫忙，熱心協助她修理機車，感動落淚向警方致謝，甚至要求「抱一下」黃警表達感謝之意。

25歲的警員黃旻暄，是陽光大男孩，喜愛戶外爬山等運動，父母經營小麵店，因想改善家中環境從警。

警員專34期畢業，曾服務於鳳山警分局成功派出所，今年9月調至三民二警分局民族所，曾破獲多起竊盜案、查獲K他命毒品案，工作表現亮眼，在同仁眼中是陽光大男孩。

警專34期畢業的警員黃旻暄，今年25歲，是陽光大男孩，喜愛戶外爬山等運動。圖／黃旻暄提供
警專34期畢業的警員黃旻暄，今年25歲，是陽光大男孩，喜愛戶外爬山等運動。圖／黃旻暄提供
25歲的三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，是陽光大男孩，喜愛戶外爬山等運動。圖／黃旻暄提供
25歲的三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，是陽光大男孩，喜愛戶外爬山等運動。圖／黃旻暄提供
身高178公分的三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，牽著鄭姓身障婦人的機車到車行。記者石秀華／翻攝
身高178公分的三民二警分局民族派出所警員黃旻暄，牽著鄭姓身障婦人的機車到車行。記者石秀華／翻攝

身障 獨居

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