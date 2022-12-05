花蓮溪口民眾捕鰻苗失蹤 海巡搜救中
花蓮溪口岸際今晚有民眾捕撈鰻苗，不慎遭浪拍打落海，1人已救起送醫，仍有1人失蹤，失蹤者是51歲男性，身穿藍色青蛙裝與藍色雨衣，海巡人員與消防人員持續搜尋中。
海巡署第九巡防區指揮部表示，接獲民眾報案，稱有2人於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗時遭浪拍打落海，請求協尋，獲報後第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、花蓮空勤總隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、七星潭安檢所、鹽寮安檢所及第二機動巡邏站人員趕赴失蹤海域，消防局也馬上派出仁里、花蓮分隊車組與皮艇，合計5車16人，攜帶水域裝備前往現場救援。
第九巡防區指揮部表示，晚間19時36分許，落海民眾於花蓮溪口北岸沿著出海口捕撈鰻苗，經報案人表示，發現有人落海時，其中1人已救起送醫。另1人遭浪捲走行蹤不明，隨即報案請求協處。
失蹤民眾為男性年約51歲，身著藍色青蛙裝及藍色雨衣，目前仍未尋獲失蹤民眾，現場共有派遣1艇、1架、7車18人，持續由海巡、消防、救難單位等人員搜救中。
由於今天東北風明顯偏強，中央氣象局針對東半部等地發布陸上強風特報，指出易有9至10級強陣風，鄰近海域有較大風浪。其他從事捕鰻苗的民眾說，這樣的風浪根本不敢在岸邊捕鰻。
第一二岸巡隊呼籲，近期因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，花蓮東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，民眾於海象不佳期間避免自行下海戲水及捕撈海中動植物，以免發生不幸意外。
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