新北驚悚車禍！女騎士遭撞「倒頭栽」落地 二度追撞...車暴衝輾過她

新北市土城區今天早上發生驚悚車禍，李姓女子騎車行經明德路一段，要左轉仁愛路，後方一輛廂型車疑沒注意路況，直接狠狠撞上，李女「倒頭栽」重摔倒地，更慘的是，廂型車後方一輛貨車也反應不及，再度追撞，廂型車受慣性影響，向前暴衝，當場輾過李女；事發過程都被監視器錄下，畫面駭人。

警、消今天早上9點半獲報，土城區明德路一段與仁愛路口有車禍趕抵，發現是3車連環撞，騎士李女（56歲）躺在地，雖然沒有明顯外傷、尚有呼吸，但嘴巴都是血、血流一地，陷入昏迷，緊急送醫，經搶救暫時沒有生命危險。