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新北驚悚車禍！女騎士遭撞「倒頭栽」落地 二度追撞...車暴衝輾過她

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市土城區今天早上發生驚悚車禍，李姓女子騎車行經明德路一段，要左轉仁愛路，後方一輛廂型車疑沒注意路況，直接狠狠撞上，李女「倒頭栽」重摔倒地，更慘的是，廂型車後方一輛貨車也反應不及，再度追撞，廂型車受慣性影響，向前暴衝，當場輾過李女；事發過程都被監視器錄下，畫面駭人。

警、消今天早上9點半獲報，土城區明德路一段與仁愛路口有車禍趕抵，發現是3車連環撞，騎士李女（56歲）躺在地，雖然沒有明顯外傷、尚有呼吸，但嘴巴都是血、血流一地，陷入昏迷，緊急送醫，經搶救暫時沒有生命危險。

警方調閱監視器畫面，發現廂型車駕駛陳男（66歲）疑沒注意路況，先撞上李女，而廂型車後方小貨車駕駛徐男（57歲）也沒保持安全車距，反應不及，追撞前方廂型車，使得廂型車二度撞擊李女，更直接輾過；詳細肇事責任待警方進一步釐清。

新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天早上發生驚悚3車追撞車禍，遭廂型車「暴衝」輾過的女騎士命大，經搶救後，目前沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

監視器 車禍

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